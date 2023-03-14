Технологии 14 марта 2023, 18:23 Мобильную игру Clash of Clans заблокировали в России Supercell закрыла доступ к игре Clash of Clans для российских пользователей Telegram

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Финская компания Supercell решила закрыть доступ к своей мобильной игре Clash of Clans для геймеров из России и Белоруссии. Об этом сообщило издание VGTimes в Telegram-канале.

Пользователи iOS- и Android-версий Clash of Clans начали получать при запуске игры уведомление о невозможности входа. После закрытия окна с уведомлением игра автоматически выключается.

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«Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход», — говорится в тексте уведомления.

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При этом после включения VPN игра для геймеров из России и Белоруссии открывается.

Supercell приостановила деятельность в России еще в 2022 году. Компания не только удалила из магазинов в стране свои игры, но и заблокировала обновления.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI). Такое решение было принято из-за публикации на портале недостоверной информации о проведении спецоперации.