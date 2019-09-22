Мобильное приложение ВТБ дало сбой

Проблемы с работой мобильного приложения ВТБ отметили клиенты банка в воскресенье, 22 сентября. В кредитной организации проблему признали и обещали все починить в ближайшее время.

«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении банка на официальной странице в Twitter.

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Также в банке сообщили, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы. ВТБ рассчитывает, что они будут окончены в ближайшее время.

На этой неделе это уже второй случай, когда приложение банка дает сбой. В пятницу, 20 сентября, клиенты жаловались на то, что не могут зайти в свой личный кабинет — при запуске приложения они лишь видели надпись «Система временно недоступна». Об этом сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах.

Согласно данным ресурса, жалобы на работу приложения ВТБ стали поступать около 14:00 по Москве, а к 16:00 количество обращений резко возросло.

Большинство клиентов банка просто не могли зайти в приложение. Некоторые отмечали, что не могут оплатить покупку.

Позже программа заработала.