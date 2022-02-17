Мобильное приложение создадут в Москве для контроля преступности

Власти Москвы потратят 158 миллионов рублей, чтобы доработать систему мониторинга криминогенной обстановки в городе. Одним из нововведений станет мобильное приложение «Сводка», которое сможет в реальном времени показывать карту происшествий.

По данным газеты «Коммерсант», 9 февраля ГКУ «Информационной город», которое подведомственно департаменту информационных технологий Москвы, заключило контракт с ООО «КАМА Технологии» на доработку «Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности» столицы.

Согласно информации на сайте госзакупок, сумма контракта составила 158 миллионов рублей. Работы должны выполнить в течение полугода.

Из технического задания проекта следует, что приложение «Сводка» будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать инциденты на карте. Доступ к такому приложению получат сотрудники силовых ведомств и городские чиновники.

Помимо этого, планируется, что система мониторинга будет собирать информацию о запросах жителей столицы в поисковых системах. Адвокат, глава Saunin Law Practice Андрей Саунин объяснил, что опасаться использования персональных данных о запросах конкретных пользователей в поисковиках не стоит, потому что «Яндекс Wordstat» и Google Trends выдают обезличенную информацию. Ее собирают из поисковой выдачи, а пользователи могут быть не авторизованы в поисковике.