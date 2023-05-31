Технологии 31 мая 2023, 12:47 Мобильное приложение с виртуальным ИТ-кампусом «НЕЙМАРК» запустят в 2023 году

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В Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» компания АНО «Горький Тех» представила мобильное приложение — прототип образовательной метавселенной «НЕЙМАРК. Цифровая Вселенная». Об этом сообщило ИА «Время Н».

Благодаря этой виртуальной среде люди из разных регионов России и мира смогут вместе посещать лекции и проводить лабораторные работы.

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«Планируется, что в 2023 году будет запущено мобильное приложение, в котором увидеть будущий ИТ-кампус сможет любой желающий», — сообщил журналистам директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

В разработке приложения также участвуют АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и ИТ-компания AVM Technologies.