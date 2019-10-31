МНПЗ приступил к финальной стадии подготовки новейшего комплекса «Евро+»

После пуска «Евро+» предприятие выведет из эксплуатации пять установок предыдущего поколения, что позволит дополнительно снизить воздействие на окружающую среду.

Специалисты предприятия приступили к финальному этапу подготовки установки к приему сырья. Сейчас проводятся испытания динамического оборудования: компрессоров, вентиляторов, насосов, холодильных аппаратов, а также эксплуатационные испытания трубопроводов.

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Заместитель генерального директора МНПЗ по производству Олег Лазарев отметил, что «Евро+» — это уникальный пример для отечественной нефтепереработки.

«Передовые технологии и оборудование позволят увеличить производство топлива, а также обеспечат производство зимних сортов дизтоплива. При этом за качеством каждого компонента топлива в онлайн режиме следит автоматизированная система аналитического контроля», — заявил Олег Лазарев.

«Евро+» — это основной проект второго этапа программы развития МНПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».