  • МНПЗ приступил к финальной стадии подготовки новейшего комплекса «Евро+»

    31 октября 2019, 16:54

    Ольга Крылова

    Подготовка комбинированной установки переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефть» вышла на завершающую стадию. На данный момент уже налажены все вспомогательные системы, сообщает РИАМО.
    МНПЗ приступил к финальной стадии подготовки новейшего комплекса «Евро+»

    После пуска «Евро+» предприятие выведет из эксплуатации пять установок предыдущего поколения, что позволит дополнительно снизить воздействие на окружающую среду.

    Специалисты предприятия приступили к финальному этапу подготовки установки к приему сырья. Сейчас проводятся испытания динамического оборудования: компрессоров, вентиляторов, насосов, холодильных аппаратов, а также эксплуатационные испытания трубопроводов.

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    Заместитель генерального директора МНПЗ по производству Олег Лазарев отметил, что «Евро+» — это уникальный пример для отечественной нефтепереработки.

    «Передовые технологии и оборудование позволят увеличить производство топлива, а также обеспечат производство зимних сортов дизтоплива. При этом за качеством каждого компонента топлива в онлайн режиме следит автоматизированная система аналитического контроля», — заявил Олег Лазарев.

    «Евро+» — это основной проект второго этапа программы развития МНПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».