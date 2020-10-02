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    02 октября 2020, 08:33

    Многоразовый космический грузовик создадут в России

    Андрей Иванов

    Роскосмос подписал соглашение о пятилетнем сотрудничестве с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС). Специалисты госкорпорации и фирмы вместе создадут многоразовый космический корабль для перевозки грузов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию соглашения.
    Многоразовый космический грузовик создадут в России

    По данным РБК, документ подписали исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенков и генеральный директор МТКС Дмитрий Кахно. В госкорпорации подтвердили, что документ подлинный.

    Сотрудничество продлится пять лет, однако соглашение не содержит никаких обязательств. Перед Роскосмосом и МТКС стоит задача создать многоразовый космический грузовик. Его построят с использованием инновационных решений и современных композитных материалов. Новый космический корабль будет называться «Арго». Он будет готов к 2024 году.

    Как сообщил источник РБК, МТКС планирует три запуска «Арго» в год к Международной космической станции (МКС). По планам компании, корабль за раз может доставить на станцию до двух тонн груза и около 500 килограммов топлива для дозаправки. С МКС он сможет забрать около тонны груза.

    О планах постройки «Арго» стало известно еще в мае. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что этот корабль России вообще не нужен, потому что есть «Союз», способный выполнять такие же задачи.

    Новости SMI.FM