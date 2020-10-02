Многоразовый космический грузовик создадут в России

По данным РБК, документ подписали исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенков и генеральный директор МТКС Дмитрий Кахно. В госкорпорации подтвердили, что документ подлинный.

Сотрудничество продлится пять лет, однако соглашение не содержит никаких обязательств. Перед Роскосмосом и МТКС стоит задача создать многоразовый космический грузовик. Его построят с использованием инновационных решений и современных композитных материалов. Новый космический корабль будет называться «Арго». Он будет готов к 2024 году.

Как сообщил источник РБК, МТКС планирует три запуска «Арго» в год к Международной космической станции (МКС). По планам компании, корабль за раз может доставить на станцию до двух тонн груза и около 500 килограммов топлива для дозаправки. С МКС он сможет забрать около тонны груза.

О планах постройки «Арго» стало известно еще в мае. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что этот корабль России вообще не нужен, потому что есть «Союз», способный выполнять такие же задачи.