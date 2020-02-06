06 февраля 2020, 12:02
Многие популярные Android-приложения оказались опасными
Эксперты нашли 24 Android-приложения, которые представляют опасность для личных данных пользователей. Все они созданы китайской компанией Shenzhen HAWK Internet. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
По данным «Свободной прессы», эти приложения запрашивают слишком большое количество разрешений для доступов. Из-за этого подвергаются опасности личные данные пользователя.
По словам экспертов, эти приложения уже успели скачать 382 миллиона раз.