МКС решили подключить к ГЛОНАСС

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) решили оборудовать навигационной техникой спутниковой системы ГЛОНАСС. Об этом в своем журнале сообщила Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Подобная система используется на МКС и сейчас, но российский сегмент оснащен устройством АСН-М. Эта техника не принимает сигналы российской системы ГЛОНАСС. Устройство принимает сигналы американской спутниковой системы GPS.

При этом на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» есть устройство спутниковой навигации АСН-К, которое работает по сигналам систем обеих стран.

«В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS», — отметили в издании «Космическая техника и технологии».

Специалисты считают, что работа сразу двух систем позволит снизить уровень погрешности при определении положения МКС. В этом случае космические корабли смогут подходить к станции на расстояние 10-20 метров, используя лишь сигналы спутниковой навигации.