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    31 августа 2021, 01:03

    МКС может не дотянуть до 2025 года — мнение эксперта

    Арина Бобкова

    На МКС начали образовываться трещины. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал, чем может быть опасно такое явление. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

    МКС может не дотянуть до 2025 года — мнение эксперта

    Эксперт отметил, что бороться с появлением трещин в космосе довольно проблематично. По его мнению, их появление свидетельствует о ненадежности конструкции.

    «Если они [трещины] появляются, это означает, что вся конструкция становится ненадежной, держать на ней космонавтов опасно. Обшивка станции идет трещинами, цилиндры основные загромождены множеством стоек, приборов, коммуникаций, шлангов, то есть, найти трещину весьма сложно», — заявил Моисеев.