На МКС начали образовываться трещины. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал, чем может быть опасно такое явление. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт отметил, что бороться с появлением трещин в космосе довольно проблематично. По его мнению, их появление свидетельствует о ненадежности конструкции.

«Если они [трещины] появляются, это означает, что вся конструкция становится ненадежной, держать на ней космонавтов опасно. Обшивка станции идет трещинами, цилиндры основные загромождены множеством стоек, приборов, коммуникаций, шлангов, то есть, найти трещину весьма сложно», — заявил Моисеев.