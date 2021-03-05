Мягкого робота для путешествий по Марианской впадине собрали в Китае

Китайские ученые собрали автономное устройство, которое может погружаться на большую глубину. Речь идет о первом в своем роде мягком роботе, написал Nature.

По словам специалистов, глубоководным аппаратам нужно выдерживать огромное давление. Чтобы устройства остались в сохранности, для них строят сверхпрочные корпуса, однако для этого нужна крупная сумма денег. Авторы разработки решили переиграть привычную схему, сообщил «МИР 24».

Эксперты создали робота из мягких полимеров и придали ему форму летучей рыбы. У прибора есть «крылья», которые хлопают при помощи искусственных мышц. Электрический ток заставляет «мускул» сокращаться и подтягивать крыло вверх. Когда «мышцы» ослабляются, оно возвращается в изначальное положение.

Отмечается, что мягкий робот уже погружался на дно Южно-Китайского моря. Там глубина достигала 3 224 метров. Помимо прочего, прибор проверяли в камере при давлении 110 Мпа.

Ранее ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов рассказал об особенностях боевых роботов, созданных российскими специалистами.