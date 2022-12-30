Технологии 30 декабря 2022, 05:39 Мизулина назвала затраты организаторов информационных атак на Россию Мизулина: Организаторы информационных атак на Россию потратили 18 миллиардов долларов РИА «Новости»

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Информационные атаки на Россию, которые ведутся с начала спецоперации ВС РФ на Украине, обошлись ее организаторам уже более чем в 18 миллиардов долларов, заявила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Средства ушли на создание и продвижение фейков, распространение ее через блогеров-иноагентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, содержащих недостоверную информацию о нашей стране и армии», — пояснила она.

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По словам Мизулиной, в Сети регулярно появлялись информационные вбросы. Среди них - апрельский фейк об уничтожении российскими военными жителей Бучи, украинском летчике «Призрак Киева», преступлениях военнослужащих ВС РФ на Украине. Однако эта информация не нашла никакого подтверждения. В МИД России неоднократно подчеркивали, что сейчас ведется гибридная война, в том числе в интернете.

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Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) за фейки о ВС РФ.