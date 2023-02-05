05 февраля 2023, 18:44
Мизулина назвала фейком информацию о блокировке YouTube в России с 28 февраля
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина опровергла фейк о блокировке YouTube в России
Заявление о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России 28 февраля является фейком. Об этом в своем Telegram-канале сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности», — отметила глава Лиги безопасного интернета.
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По ее словам, к фейкам относится и новость о том, что в Госдуме якобы обсуждают возможную блокировку Telegram.
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Мизулина обратила внимание, что фейкометы мелочатся: им надо было сразу распространять информацию о том, что в России отключат Сеть в целом.
Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что в последнее время в Telegram появилось много фейковых каналов, которые распространяют фальшивые заявления от ее имени. Она добавила, что по этому поводу собирается обратиться в Роскомнадзор.
Интернет
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