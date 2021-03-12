Мизулина допустила полную блокировку Twitter в России

В России в будущем могут полностью заблокировать Тwittеr, заявила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Замедление работы Twitter в России не было спонтанным решением, отметила Мизулина. Она подчеркнула, что это было последовательным и логичным ответом на отказ сервиса по удалению противоправного контента. Мизулина отметила, что проблема многих иностранных платформ заключается и в том, что в России у них нет своих представительств. В результате, когда им направляют уведомления, они часто попадают к «ненадлежащему адресату».

«Многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей», — сказала она.

Мизулина добавила, что много вопросов вызывает факт распространения детской порнографии в Twitter. Общественница напомнила, что в США это является уголовно наказуемым преступлением.

«Мы, конечно, просим МИД России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне», — сказала Мизулина.

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что Twitter пока не оспаривал свое замедление, хотя у сервиса есть возможность обратиться в суд.