Технологии 07 апреля 2023, 01:55 Мишустин назвал невозможным прогресс без искусственного интеллекта Глава кабмина Мишустин: прогресс без искусственного интеллекта невозможен РИА «Новости»

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Глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что к опасениям по поводу применения искусственного интеллекта нужно прислушиваться. Вместе с тем он признал, что прогресс в мире будет невозможен без этих технологий. Об этом премьер-министр заявил на встрече с депутатами Госдумы. Его слова привел ТАСС.

Первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева задала вопрос премьеру о нейросетях и спросила его мнения о появившейся в некоторых странах идее запретить использование искусственного интеллекта. Мишустин заявил, что в этой сфере всегда будут актуальны серьезные философские вопросы.

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«Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, — мы должны прислушаться к этому, посмотреть, каково рациональное зерно, и постараться не сделать каких-то ошибок», — сказал он.

Также Мишустин согласился, что искусственный интеллект необходимо использовать на благо людей. Без этого технический прогресс будет практически невозможен, сказал глава правительства.

Ранее стало известно, что в Италии временно ограничили доступ к нейросети ChatGPT из-за нарушения закона о персональных данных.