Технологии 01 декабря 2022, 17:14 Мишустин: эффект от внедрения искусственного интеллекта в России превысил 300 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время видеообращения к участникам демодня молодежных акселераторов Сбера и специального трека по искусственному интеллекту заявил, что эффект от внедрения искусственного интеллекта в России в прошлом году превысил 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС.

В своей речи глава кабмина подчеркнул, что эта цифра — далеко не предел.

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«В прошлом году экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в нашей стране, по консервативным оценкам, превысил 300 миллиардов рублей. И это не предел», — процитировал Мишустина RT.

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Премьер-министр отметил, что именно молодежь будет определять, какой Россия будет через 10-20 лет.

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