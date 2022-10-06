Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году — СМИ | 360°

Технологии 06 октября 2022, 22:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году — СМИ The Verge: первым смартфоном Apple с разъемом USB-C станет iPhone 17 в 2025 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В начале этой недели Европейский парламент большинством голосов одобрил новый закон, по которому все мобильные телефоны должны перейти на универсальный разъем USB-C. Указание вступит в силу в ноябре 2024 года.

Больше всего новый закон затронет компанию Apple, так как это единственный крупный производитель техники, который еще не перешел на USB-C. С 2012 все смартфоны и планшеты этой фирмы оснащены разъемом Lightning.

Реклама

В связи с этим специалисты задались вопросом, когда мир увидит новый iPhone с USB-C.

Реклама

Издание The Verge предположило, что первый такой смартфон появится не раньше 2025 года. Им станет iPhone 17.

Дело в том, что соответствующий закон ЕС вступит в силу лишь через год. По правилам, у производителей будет время — до двух лет — на переход. Поэтому, по мнению издания, в 2024 году Apple выпустит iPhone 16 с привычным для «яблочной» компании разъемом. А уже следующая модель, скорее всего, будет оснащена USB-C.

Как отметили журналисты, цель ЕС экологически обоснована. Они хотят сократить количество электронных отходов.

«Если больше устройств будут совместимы с одними и теми же кабелями, то, по мнению Евросоюза, будет выброшено меньше электронных устройств и зарядных устройств. По оценкам экспертов, каждый год 11 тысяч тонн утилизированных и неиспользованных зарядных устройств попадают на свалку, и чиновники надеются, что новые правила сократят их количество», — написали в статье.

Авторы:

0 0 0 0 0 0