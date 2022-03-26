Минцифры запустит сайт о мерах поддержки IT-отрасли

Сайт о мерах поддержки IT-отрасли запустят на базе «Госуслуг». Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, передало РИА «Новости».

Сайт будет содержать информацию о всех мерах поддержки с возможностью отслеживать их статус. Министр цифрового развития рассказал, что новый ресурс планируют запустить через неделю.

«Все идеи (по поддержке IТ-отрасли — прим. ред.) будут перечислены, и будет дан статус, чтобы можно было отслеживать ход нашей бюрократической реализации по каждой из идей», — сообщил Шадаев.

Глава Минцифры сообщил об этом в ходе встречи правительства с представителями IT-отрасли.

Ранее Шадаев разъяснил, при каких условиях молодые айтишники смогут рассчитывать на льготную ипотеку.

Меры поддержки также предусматривают возможность отсрочки от армии. Согласно регламенту, который подготовило Минцифры, эту меру распространят на сотрудников IT-компаний, признанных системно значимыми. Минцифры планирует составить перечень направлений, выпускники которых смогут претендовать на годовую отсрочку.