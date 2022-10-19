Минцифры запустило маркетплейс с российским ПО | 360°

Технологии 19 октября 2022, 16:09 Минцифры запустило маркетплейс с российским ПО freepik

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) анонсировало запуск публичного доступа к онлайн-магазину с отечественным программного обеспечения (ПО). Об этом представители ведомства рассказали в T elegram-канале.

«На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО», — сообщили они.

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По их словам, разработчики и правообладатели такого программного обеспечения уже подают заявки через портал «Госуслуг». Также сотрудники Минцифры отметили, что ресурс уже предлагает пользователям свыше тысячи единиц ПО.

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Создатели маркетплейса позаботились об удобстве посетителей. Для них разработали удобную навигацию и единообразное описание предлагаемых продуктов.

В ближайшее время в онлайн-магазине появится рейтинг ПО и возможность делиться впечатлениями об использовании купленного продукта.