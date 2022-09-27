Минцифры запросило у Apple причины удаления сервисов VK из AppStore | 360°

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Минцифры запросило у Apple причины удаления сервисов VK из AppStore

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В Apple Inc. направлен запрос от Минцифры России о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из AppStore. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений „ВКонтакте“ и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — привело агентство слова представителя пресс-службы министерства.

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План действий, как он уточнил, будет разработан после получения официального ответа компании.

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Накануне вечером стало известно, что приложение «ВКонтакте» пропало из магазина App Store. Владельцы гаджетов Apple теперь не могут обновить или загрузить приложение. Из магазина также пропал музыкальный сервис «VK Музыка», но «VK Клипы» и «Мессенджер» продолжают работать. При попытке найти приложение «ВКонтакте» поиск App Store выдает только неофициальные программы, которые могут дать доступ к социальной сети.

Для пользователей гаджетов на операционной системе Android приложение «ВКонтакте» по-прежнему доступно.

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