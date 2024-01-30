Технологии 30 января 2024, 22:46 Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне RU Минцифры: доступ к сайтам в доменной зоне RU восстановили Unsplash

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Техническая проблему, которая привела к недоступности сайтов в доменной зоне .ru, устранили. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — уточнили в ведомстве.

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Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных.

Российские пользователи столкнулись со сбоем в доменной зоне вечером 30 января. Наблюдались не только сложности с доступом к сайтам, но и к различным мобильным приложениям.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «360» предположил, что проблема с доступом могла возникнуть по разным причинам, в том числе из-за человеческого фактора.