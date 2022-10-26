Минцифры возобновило аккредитацию IТ-компаний | 360°

Технологии 26 октября 2022, 10:48 Минцифры возобновило аккредитацию IТ-компаний Минцифры сообщило о возобновлении аккредитации российских IТ-компаний РИА "Новости"

Читать 360tv в

Министерство цифрового развития возобновило аккредитацию отечественных цифровых компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

За прошлые 15 дней заявления на внесение в реестр подали 422 компании, из них восемь уже получили аккредитацию, а трем отказали.

Реклама

В основном причинами отказа становятся нулевая выручка за календарный год, поданные декларации о нулевых выплатах по заработной плате и несоответствие зарплаты разработчиков хотя бы минимальной по региону или по стране.

Реклама

«До 31 октября IТ-компаниям необходимо отправить в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию», — напомнили в Минцифры.

Накануне сообщалось, что отечественные разработчики отказались от участия в создании фонда для пострадавших от утечек IТ-компаний.

Директор организации «Интеллектуальный Резерв» («ИТ-Резерв») Павел Мясоедов заявил «360», что это связано с трудностью в определении размера ущерба для выплаты компенсаций.