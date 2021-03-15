Минцифры уточнило правило о предустановке российского поисковика на смартфоны

Российская поисковая система будет предлагаться на выбор пользователям наравне с остальными при первом запуске гаджетов и компьютеров. Это будет происходить на устройствах, произведенных с 1 июля.

«Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет в том числе российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Министерство продолжает работу над проектом по предустановке российского ПО на устройства. Поправки в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 года предусматривают, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему, напомнили в Минцифры.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов. Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, посчитали в Минцифры.