Технологии 18 апреля 2023, 13:12 Минцифры России ответило на слухи о блокировке «Википедии» Министр Шадаев: планов заблокировать «Википедию» в России пока нет piqsels

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Электронная энциклопедия со свободным контентом «Википедия» продолжит работать в России. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг блокировку, сообщил ТАСС.

«Пока „Википедию“ мы не блокируем, пока в планах такого нет», — сказал он журналистам.

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Закрыть и создать альтернативу «Википедии» в России предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он признал, что в ней удобно наводить справки, но заявил о большом количестве исторических и политических искажений.

Работу над отечественной «Википедией» — сайтом «Знание» — уже начали. Максут Шадаев анонсировал ее запуск в первом квартале 2023 года. Тестовую версию открыли в конце прошлого года, когда загрузили на сайт более 100 тысяч статей.

Роскомнадзор с апреля 2022 года требовал от Wikimedia Foundation убрать из «Википедии» нарушающую российское законодательство информацию. В последний раз суд оштрафовал компанию на два миллиона рублей за отказ удалить статью о Запорожской области.