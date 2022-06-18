Минцифры разработает план цифровизации ДНР и ЛНР

До конца июня 2022 года в Минцифры РФ разработают план цифровизации освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ рассказал глава российского ведомства Максут Шадаев.

«Работа ведется, план формируется. До конца июня будет план», — подчеркнул он.

В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры вместе с приграничными регионами оперативно разработать и начать внедрять единые стандарты в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий.

В мае в регион приехал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он объявил, что РФ возьмет шефство над Донбассом.

Во время выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать жителей ЛДНР, «ради которых наши ребята там воюют». Российский лидер также напомнил, что решение начать спецоперацию на Украине было вынужденным и тяжелым.