Минцифры разработает меры поддержки российских IT-специалистов

Минцифры готовит предложения по поддержке российских IT-специалистов. Как сообщил ТАСС, такое поручение министерству дал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

В аппарате вице-премьера пояснили, что меры поддержки получат специалисты, работающие в России, а также те, кто уехал за границу, но планирует свое возвращение домой.

«Минцифры оперативно подготовит предложения по поддержке российских IТ-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение», — говорится в сообщении.

Отдельно вице-премьер поручил Минцифры ускорить подготовку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли. Чернышенко отметил, что новые меры нужно готовить исходя из текущей экономической ситуации и обязательно привлечь к обсуждению представителей IT-отрасли.

Уже принятые меры поддержки российской IТ-отрасли предусматривают сокращение налога на прибыль и страховые взносы. Этот маневр привел к увеличению доходов российских компаний и росту облагаемой налогами базы.