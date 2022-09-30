Минцифры расширило список обязательных для RuStore приложений | 360°

Технологии 30 сентября 2022, 03:43 Поделиться Telegram

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Viber Минцифры расширило список обязательных для RuStore приложений Unsplash

Читать 360tv в

Мобильных приложений, обязательных для размещения в RuStore, стало больше. Новые программы добавило в список Минцифры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Минцифры России расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

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Теперь в списке значатся 34 программы. Среди них есть такие приложения, как «Госуслуги», «Реестр ЗАГС», «Работа в России», «Мой налог», «Активный гражданин», «Социальный навигатор» и так далее. В перечень входят в том числе сервисы, созданные с привлечением бюджетных денег.

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«При этом разработчики могут размещать в RuStore и другие приложения, приказ Минцифры их не ограничивает», — уточнили в посте.

Как отметили в министерстве, пользователи не обязаны скачивать все 34 программы из RuStore на свои гаджеты. Установка того или иного приложения остается личным выбором каждого. Магазин RuStore работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

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