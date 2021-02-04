Минцифры раскрыло детали закона о выводе геолокации из-под тайны связи

Законопроект о предоставлении силовикам данных о геолокации мобильных телефонов напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или решения суда. Это позволит сохранить тайну переписки и звонков.

«При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи», — привело РИА «Новости» сообщение Минцифры.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, который позволяет силовикам получать без суда данные о местоположении мобильного телефона. Таким образом министерство хочет вывести эту информацию за пределы тайны связи.

Ведомство планирует внести изменения в федеральный закон «О связи». В нем записано, что в Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам или госорганам только на основании судебного решения.

Законопроект вносит изменения в статью 63 о тайне связи. В нем предлагается добавить пункт о том, что операторы без судебного решения должны предоставлять сведения об абоненте силовикам, ведущим оперативно-разыскную деятельность.