Минцифры РФ призвало изготовителей компьютеров Lenovo, HP и Acer начать подготовку к разработке ноутбуков с российскими процессорами. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на информацию с заседания министерства с иностранными производителями техники, которое прошло 15 декабря 2021 года.

По информации газеты, в Lenovo высказались, что готовы к обсуждению процессов, «направленным на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров». Источники издания говорят, что разработчиком с отечественной стороны станет «Байкал Электроникс». Не воспротивились инициативе и в Acer, генеральный директор которой подтвердил, что компания рассматривает возможность производства продукции в России.

В Минцифры отметили, что производство планируется в 2023 году. Изготовленное зарубежными коллегами оборудование должно быть полностью совместимо с российскими процессорами. Там же уточнили, что производители компьютеров используют процессоры с архитектурой ARM, ее же применяют и в России.

В скором времени в Минцифры должно пройти новое обсуждение, посвященное российским операционным системам, электронике и самым большим магазинам розничной продажи компьютерных устройств.