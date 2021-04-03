Минцифры: предустановленные приложения не передают данные пользователей

Минцифры рассказало, что исключает вероятность передачи данных россиян предустановленными приложениями. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что техника, которая произведена после 1 апреля этого года, имеет предустановленные стандартные приложения, которыми пользуются миллионы людей.

Уточняется, что они скачиваются из обычных магазинов приложений и соответствуют всем требованиям защиты персональных данных. При установке можно почитать пользовательское соглашение, где подробно прописаны все детали, а том числе и касающиеся безопасности.

В ведомстве пояснили, что внешние сервисы получают от приложений лишь технические данные, не связанные с личностью владельца. Это нужно для таргетирования рекламы.

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — пояснили в пресс-службе.

Также уточняется, что пользователь не обязан использовать эти приложения. Ему будут доступны те, которые он считает удобными.