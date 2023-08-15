Технологии 15 августа 2023, 14:25 Минцифры предложило ввести ежегодную индексацию тарифов на связь в России Минцифры представило проект развития отрасли связи в России до 2035 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Нововведения предполагают, что операторы смогут повышать тарифы выше инфляции и в определенные моменты использовать зарубежное оборудование. Документ опубликовали на сайте ведомства.

«Документ направлен на формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи», — указали в сообщении.

Реклама

Стратегия предполагает, что технологию 3G в РФ перестанут использовать после 2030 года. Также в стране проведут телеком-оборудование 5G и 6G-Ready. Эксплуатация 6G начнется до 2035 года, а 5G развернут во всех городах с населением более 100 тысяч человек.

В проекте есть пункт о фильтрации компьютерных атак в трафике при оказании услуг связи. Ее планируют внедрить до конца 2030 года.

Минцифры также предложило ввести ежегодную индексацию тарифов на связь для повышения инвестиционных возможностей операторов. Кроме того, ведомство рассмотрело возможность введения льготных тарифов для операторов на размещение объектов связи на государственных и муниципальных объектах.

В документе указали, что в РФ могут организовать утилизационный сбор на телеком-оборудование и создать гибридную сеть связи для управления беспилотными авиационными средствами.

До конца 2023 года в 29 селах и деревнях Подмосковья, численность которых не превышает 500 человек, установят базовые сотовые станции. Жители смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом.