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    10 марта 2022, 01:55

    Минцифры посоветовало установить российские браузеры для доступа к Госуслугам

    Минцифры: для доступа к Госуслугам нужно установить российские браузеры

    Александра Ломейко

    Для доступа к необходимым сайтам и онлайн-сервисам в России, в том числе и к порталу Госуслуг, рекомендовали установить российские браузеры. Они поддерживают отечественный сертификат безопасности и надежности интернет-ресурсов.

    В Минцифры РФ пояснили, что некоторые сайты сейчас не открываются из-за проблем в работе центров сертификации.

    Минцифры посоветовало установить российские браузеры для доступа к Госуслугам | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Чтобы иметь доступ <…> ко всем нужным онлайн-сервисам, в том числе к Госуслугам, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», — сказано в рассылке министерства.

    Необходимая функциональность, подчеркнули в Минцифры, есть в том числе у «Яндекс.Браузера» или «Атом».

    На сайте госуслуг российским предпринимателям ранее предложили рассказывать о проблемах, с которыми бизнес столкнулся из-за антироссийских санкций.