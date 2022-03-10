Минцифры посоветовало установить российские браузеры для доступа к Госуслугам

Для доступа к необходимым сайтам и онлайн-сервисам в России, в том числе и к порталу Госуслуг, рекомендовали установить российские браузеры. Они поддерживают отечественный сертификат безопасности и надежности интернет-ресурсов.

В Минцифры РФ пояснили, что некоторые сайты сейчас не открываются из-за проблем в работе центров сертификации.

Источник фото: телеканал «360»

«Чтобы иметь доступ <…> ко всем нужным онлайн-сервисам, в том числе к Госуслугам, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», — сказано в рассылке министерства.

Необходимая функциональность, подчеркнули в Минцифры, есть в том числе у «Яндекс.Браузера» или «Атом».

На сайте госуслуг российским предпринимателям ранее предложили рассказывать о проблемах, с которыми бизнес столкнулся из-за антироссийских санкций.