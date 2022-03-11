Минцифры попросило «отнестись с пониманием» к пиратскому ПО

Минцифры не поддержало легализацию пиратского ПО, но попросило отнестись к его использованию с пониманием в связи с приостановкой работы крупных международных IT-компаний в России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Минцифры обратило внимание на невозможность исполнения российскими поставщиками контрактов на поставку оборудования и программного обеспечения зарубежных компаний, которые приостановили или ограничили деятельность в РФ. Это распространяется и на контракты, по которым заказчики внесли предоплату.

Ведомство заявило, что не поддерживает легализацию пиратского ПО, но попросило «относиться с пониманием» к его применению до замены на российские аналоги, если заказчик внес предоплату за будущие периоды.

«В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям», — заявили в Минцифры.

Ведомство также выступило против привлечения к ответственности руководителей российских офисов зарубежных компаний, приостановивших свою работу в РФ.

Ранее «360» рассказал, к каким последствиям может привести массовый переход на пиратский софт в России.