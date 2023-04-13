13 апреля 2023, 19:01
Минцифры подготовило проект указа о цифровом удостоверении личности
Минцифры представило проект указа о цифровом паспорте
Минцифры России представило проект указа о цифровом паспорте. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приравнивает электронный документ к оригиналу. Россияне имеют право добровольно предоставлять сведения с использованием мобильного приложения портала «Госуслуги».
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Ранее эксперты одобрили переход на электронные документы, но предупредили о возможных рисках. Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов указал на опасность утечки данных из цифровых паспортов.
Поручение правительству и правоохранителям подготовить проект указа о возможной замене паспорта на цифровое удостоверение личности дал президент России Владимир Путин. Он отвел срок на его выполнение до 1 мая.
По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, в 80% «бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смартфон вместо оригинала паспорта.
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