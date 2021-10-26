Минцифры планирует создать «суперприложение» для госслужащих, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест уже объявлен.

«Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест», — сказано в материале издания.

В состав «суперприложения», как отмечается, войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, облачное хранилище, почта и другие инструменты, которые нужны в работе госслужащих.

Запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего планируется до конца 2022 года, отмечается в материале.

Новая система, как предполагается, повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков. «Суперприложение» можно будет устанавливать на личные устройства с учетом требований по безопасности, а также пользоваться им через браузер, добавляется в материале.

В России могут расширить список IT-предприятий, которым власти страны оказывают поддержку. Им будут доступны налоговые льготы. Точечные меры помощи уже существуют. Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Максим Паршин уточнил, что в Минцифры уже начали обсуждать такую возможность.