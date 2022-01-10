Роуминг для россиян в Казахстане отменят с 12 по 19 января

Минцифры вместе с мобильными операторами «большой четверки» обеспечит бесплатную связь для россиян в Казахстане на период ЧП. Речь идет об операторах МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Такой порядок продлится с 12 по 19 января, передал РБК.

Чтобы избежать перегрузок, максимальное время телефонных разговоров не окажется свыше 120 минут в сутки. Те, кто был в роуминге с 5 января в Казахстане, смогут запросить у оператора перерасчет расходов. Абоненты смогут звонить, получать входящие вызовы и СМС-сообщения в том числе при отрицательном балансе.

При этом компания Tele2 заявила, что уже с 8 января сделала бесплатными звонки из России и Казахстана на горячую линию МИД для помощи россиянам в республике.

Инициатива исходила от главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Он отметил, что, оказавшись в условиях беспорядков, россияне были вынуждены долгое время дозваниваться до российских дипмиссий, авиакомпаний, родственников и друзей, теряя как драгоценное время, так и денежные средства.