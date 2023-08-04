Технологии 04 августа 2023, 18:29 Минцифры опровергло информацию об изменении личных данных на «Госуслугах» Минцифры: «Госуслуги» не меняли личные данные пользователей о месте проживания РИА «Новости»

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«Госуслуги» не вносили изменения в данные о фактическом месте проживания граждан. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.

Ведомство отреагировало на информацию о том, что «Госуслуги» якобы стали указывать в профиле данные о фактическом месте проживания пользователей, которые не заполняли этот раздел.

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«Данные в нем (в разделе — прим. ред.) могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно», — указали в публикации.

В Минцифры также рассказали, что в некоторых случаях личные данные могут появиться в профиле после оказания определенных услуг, например получения паспорта.

«Паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. <…> Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет», — подчеркнули в сообщении.

О таком нюансе «Госуслуги» пользователей предупредят заранее. Личные данные можно удалить или исправить в разделе «Адреса».

Ранее россиянам запретили регистрироваться на отечественных сайтах по иностранной почте. Новые требования вступят в силу с 1 декабря.