18 сентября 2023, 22:02
Минцифры объяснило, как будет действовать закон об электронных паспортах
Минцифры: данные на «Госуслугах» не заменят бумажные паспорта
«Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных паспортов только в определенных случаях. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому предоставление сведений из удостоверения личности в электронной форме через «Госуслуги» приравнивается к предъявлению этого документа.
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«Мобильное приложение „Госуслуги“ можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях», — объяснили в ведомстве.
В Минцифры подчеркнули, что электронные копии не заменят оригиналы документов. Перечень ситуаций, в которых можно будет использовать мобильное приложение «Госуслуги», определит Правительство РФ, сообщили «Известия».
Путин поддержал идею о применении цифрового паспорта в феврале 2023 года в ходе совещания с членами кабмина. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит использовать смартфон вместо оригинала паспорта.
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