Минцифры не поддержало легализацию пиратского ПО в России

Использование пиратского программного обеспечения не должно быть легализовано, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он выступил на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт IT-лидеров», сообщил сайт News.ru.

Министр отметил, что не поддержит разрешение на использование нелицензионных программ. В то же время, по его словам, в стране не рассчитывают на возвращение крупных иностранных IT-компаний.

Запрет на закупку иностранного ПО и оборудования для объектов критической инфраструктуры России вступил в силу в марте, а полный отказ произойдет начиная с 2025 года.

Тем временем 60% россиян признались, что используют отечественный софт на протяжении нескольких лет. Около половины довольны его качеством. Результаты соцопроса опубликовали «Известия».