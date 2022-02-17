Минцифры начнет охоту на хакеров
Минцифры запустило центр по защите государственных информационных систем от кибератак
Минцифры запустило отраслевой центр кибербезопасности, сообщила газета «Известия». Одной из главных его целей станет координация противодействия кибератакам, а также поиск тех, кто за ними стоит.
Широкий функционал — это отличительная особенность центра. Ведь кроме защиты, он займется и поиском инициаторов атак, а также установлением их причастности к тем или иным хакерским группировкам.
Вести расследование центр будет в отношении кибератак на подведомственные Минцифры структуры. Среди них ФГУП «Космическая связь», «Главный центр спецсвязи», а также государственные информационные системы — ГИС ЖКХ и другие.
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что атрибуции в отраслевых центрах безопасности — это потенциально полезная и уместная практика. Но часть представителей отрасли настроены к желанию Минцифры заняться такими расследованиями скептично. По их мнению, на сегодня идентификация злоумышленников или даже отнесение к той или иной стране по цифровым следам являются условными. Это происходит из-за развития технологий, которыми они пользуются.
Еще 500 тысяч школьников Подмосковья обучились безопасности в интернете. Это было сделано с помощью цикла проекта «Урок цифры». Как еще в январе отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, это коснется более тысячи областных школ. Уроки будут посвящены исследованию кибератак.