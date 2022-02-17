Минцифры начнет охоту на хакеров

Минцифры запустило отраслевой центр кибербезопасности, сообщила газета «Известия». Одной из главных его целей станет координация противодействия кибератакам, а также поиск тех, кто за ними стоит.

Широкий функционал — это отличительная особенность центра. Ведь кроме защиты, он займется и поиском инициаторов атак, а также установлением их причастности к тем или иным хакерским группировкам.

Вести расследование центр будет в отношении кибератак на подведомственные Минцифры структуры. Среди них ФГУП «Космическая связь», «Главный центр спецсвязи», а также государственные информационные системы — ГИС ЖКХ и другие.

Некоторые специалисты сходятся во мнении, что атрибуции в отраслевых центрах безопасности — это потенциально полезная и уместная практика. Но часть представителей отрасли настроены к желанию Минцифры заняться такими расследованиями скептично. По их мнению, на сегодня идентификация злоумышленников или даже отнесение к той или иной стране по цифровым следам являются условными. Это происходит из-за развития технологий, которыми они пользуются.

Еще 500 тысяч школьников Подмосковья обучились безопасности в интернете. Это было сделано с помощью цикла проекта «Урок цифры». Как еще в январе отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, это коснется более тысячи областных школ. Уроки будут посвящены исследованию кибератак.