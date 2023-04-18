Технологии 18 апреля 2023, 20:15 Минцифры досрочно завершит эксперимент по переводу баз данных ведомств на «ГосОблако» Минцифры завершит эксперимент по переводу информсистем на «Гособлако» до конца 2023 года Freepik

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Эксперимент по переводу информационных систем на государственную единую облачную платформу «ГосОблако» может завершиться уже во второй половине 2023 года. Документ об изменении сроков разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минцифры РФ планировало завершить его в декабре 2024 года. Как сообщил ТАСС источник в ведомстве, сокращение эксперимента связано с его успешностью.

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В настоящий момент на платформе уже разместили свыше 90 баз данных 30 ведомств. После завершения эксперимента их число может вырасти.

«Переход на „ГосОблако“ носит рекомендательный характер и осуществляется за счет Минцифры. Средства на это заложены в нацпрограмме „Цифровая экономика“», — напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор примет участие в эксперименте и разместит информационную систему учета твердых коммунальных отходов на платформе «ГосОблако».