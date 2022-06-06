Минстрой успокоил пользователей после взлома своего сайта

Минстрой РФ заявил, что персональные данные пользователей сайта министерства находятся под защитой и им ничто не угрожает. Слова пресс-службы ведомства привело РИА «Новости».

«Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности», — сказал представитель Минстроя в беседе с агентством.

Ранее стало известно, что неизвестные хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Киберпреступники потребовали заплатить 0,5 биткоина до 7 июня, иначе они опубликуют персональные данные пользователей сайта в Сети. Кроме того, хакеры поменяли заголовок сайта. Вместо названия там разместили лозунг на украинским языке.

В настоящее время сайт Минстроя недоступен для пользователей. При попытке зайти туда появляется сообщение о проведении технических работ.

Ранее стало известно, что в марте 2022 года хакеры значительно активизировали рассылку вредоносных программ по электронной почте. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского». Разработанные в компании защитные программы сработали почти 20 миллионов раз.