Минпромторг заинтересовался имитирующими мозг процессорами

Лидером по разработке аппаратно-программных комплексов для развития искусственного интеллекта (ИИ) в мире являются США. Тем не менее Минпромторг РФ объявил конкурс на выбор подрядчика для маркетингового исследования отечественного и глобального рынка для «целей искусственного интеллекта». Начальная цена контракта — 70 миллионов рублей.

Победитель конкурса, отмечено в опубликованной заявке, должен будет проанализировать задачи и перспективы ИИ, изучить предложения и достижения отечественных и зарубежных производителей комплексов. В том числе уже существующих.

В конкурсной документации содержится задание изучить российские разработки в области нейроморфных и тензорных процессоров. Подрядчик должен будет разработать «дорожную карту» по поддержке не менее трех отечественных программно-аппаратных комплексов для задач ИИ.

«Принципиально важным для достижения этого результата является определение приоритетных нишевых решений, на которых может быть сосредоточена государственная поддержка», — отметили в Минпромторге.

Представитель ведомства пояснил сайту РБК, что государство предусмотрело на разработку таких комплексов субсидии. В 2021 году на эти цели выделят 1,5 миллиарда рублей.

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