Минпромторг США внес в ограничительный список четыре компании

Министерство торговли США занесло в ограничительный список четыре иностранные компании. Одна из них — российская Positive Technologies. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт ведомства.

Также в список попала компании Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD. (Сингапур), NSO Group (Израиль) и Candiru (Израиль).

Российскую компанию внесли в список, так как правительство Штатов сочло, что она использовала свои возможности для «несанкционированного доступа к информационным системам, что они угрожали приватности и безопасности физических лиц и организаций по всему миру».