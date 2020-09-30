Минпромторг рассказал об отказе иностранных компаний от поставок систем для российских самолетов

Представитель ведомства отметил, что иностранные партнеры никак не объяснили свое решение. При этом с рядом из них заключены действующие контракты.

«По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение», — заявил Шпак. Он не уточнил, каких именно самолетов коснулись эти меры.

Шпак подчеркнул, что следующие ограничения могут коснуться поставок микроэлектроники. Для того, чтобы этого не допустить, России нужно уже сейчас начать обеспечивать свою полную техническую независимость в этой сфере.

«Через 10−15 лет будет поздно: во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет», — пояснил представитель Минпромторга и уточнил, что это вопрос безопасности и суверенитета.

Чиновник уточнил, что работа по сокращению иностранных компонентов в электронике сейчас идет в вооружениях и космических системах, где компонентные базы на 60 и 80% состоят из российских разработок.