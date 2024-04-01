Технологии 01 апреля 2024, 12:35 Минпромторг поможет «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА Путин поручил помочь «Русскому куполу» в развитии систем подавления дронов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Министерство посодействует фирме в развитии производства технологий для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной базы.

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Ответственным назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Министр должен предоставить Путину отчет о выполнении поручения до 27 апреля.

Российские инженеры ранее создали обманную систему «Лодырь». Она предназначена для защиты операторов FPV-дронов. Система создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника.

На базе батальона имени Судоплатова добровольцы сами проектируют и собирают ударные БПЛА, квадрокоптеры и разведывательные аппараты, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дроны могут наносить удары по позициям врага.