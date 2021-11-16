Минобороны РФ представило новый автомат АК-12

Министерство обороны России решило предоставить морской пехоте новые автоматы — АК-12, которые еще иначе называют «Суперкалашниковами». Первым оружие достанется морпехам Тихоокеанского и Черноморского флотов, написали «Известия».

Сейчас автоматы уже удалось опробовать «черным беретам» миротворцев, которые служат сейчас в Нагорном Карабахе. АК-12 многофункционален и подходит не только для общих боев, но и для работы на кораблях и в зданиях, их зачистки.

О причинах привилегий именно морских пехотинцев рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Новое оружие всегда получают в первую очередь части, чаще всего задействованные в бою — спецназ, ВДВ и морская пехота.

Эксперт сравнил эту разработку с американскими винтовками. Если отечественные автоматы раньше были менее точными, то в новой версии точность не уступает западному аналогу. Также на сам корпус автомата можно установить любые приборы наблюдения, а его рукоятки и другие части модифицировать для удобства в использовании.

В минобороны сообщили, что эффективность ведения огня у этой машины в два раза выше, чем у ее базовой версии — АК-74. Ее разработали в рамках программы «Ратник» по оснащению боевых подразделений.