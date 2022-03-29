Минобороны РФ показало радиолокационную станцию «Небо-СВ

Минобороны России в своем Telegram-канале показало кадры работы радиолокационной станции «Небо-СВ». По словам представителей ведомства, она позволяет мониторить воздушное пространство в радиусе 380 километров. Об этом написал Life.

«Небо-СВ» — новый тип противостояния, при котором на первый план выходит инфокоммуникационное доминирование как залог превосходства над противником. Разработка проекта принадлежит Нижегородскому НИИ радиотехники.

Например, РЛС умеет отслеживать не только американские истребители четвертого поколения, но и бомбардировщики B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Bayraktar и другие БПЛА, которые есть у украинских военных, светятся на радарах ярко и четко.

Перед тем, как сбить все вражеские цели, РЛС получает данные, обрабатывает их и записывает, а параллельно этому процессу ЗРК «Бук-М3» сбивает подозрительные объекты в зоне досягаемости.