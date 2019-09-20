  • Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

    20 сентября 2019, 13:18

    Александра Ломейко

    Генерал ВВС США рассказал о плане прорыва российской системы ПВО в Калининградской области. В Минобороны в ответ заявили, что регион надежно защищен.
    Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

    В оборонном ведомстве отметили, что пилоты НАТО прекрасно осведомлены о возможностях российской противовоздушной обороны. Реакцию Минобороны России привел «Интерфакс».

    «Калининградская область Российской Федерации надежно защищена от любых агрессивных „планов“, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», — обратили внимание в Минобороны.

    Система ПВО в Калининградской области, сказали в ведомстве, способна обнаружить, провести сопровождение и при необходимости гарантированно нейтрализовать «любые воздушные цели в зоне ответственности».

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    В Минобороны напомнили, что пилоты Североатлантического альянса, приближавшиеся к границам РФ на Балтике, убедились в этом на собственном примере.

    Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что у американских Военно-воздушных сил есть план прорыва калининградской системы ПВО. Соединенные Штаты якобы готовы применить его в случае начала войны.