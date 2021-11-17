Минная защита России. Как работает новейший УМЗ «Клещ»

В России завершились заводские испытания УМЗ «Клещ», написало РИА «Новости». Гусеничные минные заградители, подобные ему, способны максимально быстро защитить от неприятеля с помощью выстраивания минных полей. Как именно они работают, «360» объяснил военно-политический журналист Владимир Орлов.

«Гусеничные минные заградители имеют специальные приспособления, которые позволяют им работать с грунтом, помещая в него различные инженерные боеприпасы. При этом все это происходит достаточно быстро, автоматизировано, с минимальным участием человека», — описал принцип работы таких машин эксперт.

Он подчеркнул, что их важнейшая отличительная черта — скорость. Без УМЗ сначала чертится минное поле, производится множество расчетов, по которым потом будут выкладывать мины, а гусеничный заградитель «делает все сам» со скоростью примерно 30 километров в час.

Орлов добавил, что новый заградитель «Клещ» не первый в истории, но техника, которая использовалась раньше, уже достаточно старая, многие разработанные модели существуют на базе созданных еще в СССР. Поэтому обновление такого оборудование очень важно для военных мощностей России.

Об успешном завершении заводских испытаний УМЗ «Клещ» стало известно из СМИ. Источники РИА «Новости» сообщили, что сейчас машины готовят к государственным испытаниям.