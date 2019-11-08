Минкультуры: музеи будут охранять как аэропорты

Система безопасности, аналогичная установленным в аэропортах, появится в российских музеях. Ее намерены внедрять для безопасности экспонатов. Неадекватных посетителей система выявит уже при входе.

О возможных нововведениях «Интерфаксу» рассказал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

«Музеи находятся на передовой линии общественного внимания, и в связи с этим изредка, но случаются случаи девиантного поведения отдельных лиц», — подчеркнул он.

По словам Кононова, подобному «нужно научиться противостоять». Сотрудник Минкультуры заметил, что схожая схема используется в аэропортах: за пассажирами начинают наблюдать сразу же, как они входят в здание. Само по себе наблюдение совершенно не заметно.

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«Если человек чем-то привлекает к себе внимание, к нему подойдут, проверят документы, спросят его о самочувствии. Нам то же самое нужно постепенно внедрять в музеи», — подчеркнул глава профильного департамента.

Необходимость, сказал он, обусловлена растущим интересом к таким учреждениям. Посетителей в музеях во время выставок становится все больше, количество экспозиций тоже увеличивается, а для шедевров необходимы особые требования по безопасности.

Случаи, произошедшие меньше чем за два года в Третьяковской галерее, тому подтверждение. В 2018-м 37-летний Игорь Подпорин сильно повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». А в январе 2019 года из музея украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которое удалось найти.